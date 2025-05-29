Федеральный суд нанес мощный удар по провозглашенному Трампом «дню освобождения»

Федеральный торговый суд США в среду запретил президенту Дональду Трампу вводить высокие тарифы на импорт в соответствии с законом о чрезвычайных полномочиях.
Решение коллегии из трех судей Нью-Йоркского суда по международной торговле было принято после нескольких судебных исков, в которых утверждается, что Трамп превысил свои полномочия, поставил торговую политику США в зависимость от своих прихотей и спровоцировал экономический хаос, сообщает Associated Press.
«Международные и ответные тарифные постановления превышают любые полномочия, предоставленные IEEPA президенту для регулирования импорта с помощью тарифов», — написал суд, ссылаясь на Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года.
«Суд не рассматривает целесообразность или вероятную эффективность использования президентом тарифов в качестве рычага воздействия. Такое использование недопустимо не потому, что оно неразумно или неэффективно, а потому, что [федеральный закон] этого не допускает», — говорится в решении коллегии из трех судей.
Сообщается, что администрация Трампа подала уведомление об апелляции, и официальные лица Белого дома отреагировали на это решение публичными заявлениями, оспаривающими полномочия суда в этом деле..
«Неизбранные судьи не должны решать, как правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации в стране», — заявил представитель Белого дома Куш Десаи в заявлении для Reuters.
Финансовые рынки, напротив, приветствовали это решение, отмечает Associated Press. Доллар США вырос после решения суда, в частности, по отношению к таким валютам, как евро, иена и швейцарский франк. Фьючерсы на Уолл-стрит выросли, а акции в Азии также выросли.
Это решение, если оно останется в силе, пробьет гигантскую брешь в стратегии Трампа по использованию высоких тарифов для получения уступок от торговых партнеров, возвращения рабочих мест на производствах к берегам США и сокращения дефицита торгового баланса США на 1,2 трлн долларов, что было одним из его ключевых предвыборных обещаний, констатирует Associated Press.
Без мгновенных рычагов воздействия, предоставляемых тарифами от 10% до 54%, которые Трамп объявил в рамках IEEPA, который предназначен для устранения «необычных и экстраординарных» угроз во время чрезвычайного положения в стране, администрации Трампа пришлось бы применять более медленный подход к более длительным торговым расследованиям в соответствии с другими торговыми законами, чтобы подкрепить свои тарифные угрозы.
Решения Манхэттенского суда по международной торговле, который рассматривает споры, связанные с международной торговлей и таможенным законодательством, могут быть обжалованы в апелляционном суде федерального округа США в Вашингтоне, округ Колумбия, и, в конечном счете, в Верховном суде США.
По меньшей мере семь судебных исков оспаривают налоги, являющиеся центральным элементом торговой политики Трампа. Тарифы, как правило, должны быть одобрены Конгрессом, но Трамп говорит, что у него есть право действовать, поскольку дефицит торгового баланса страны приравнивается к чрезвычайному положению в стране. В какой-то момент он ввел тарифы для большинства стран мира, что привело к потрясению рынков.
Истцы утверждали, что закон о чрезвычайных полномочиях не разрешает использование тарифов, и даже если бы это было так, дефицит торгового баланса не соответствует требованию закона о том, что чрезвычайная ситуация может быть вызвана только «необычной и экстраординарной угрозой». У США дефицит торгового баланса с остальным миром вот уже 49 лет подряд.
Трамп, как напоминает Associated Press, ввел пошлины для большинства стран мира в попытке преодолеть огромный и давний торговый дефицит Америки. Ранее он ввел пошлины на импорт из Канады, Китая и Мексики, чтобы бороться с нелегальным потоком иммигрантов и синтетических опиоидов через границу США.
Его администрация утверждает, что суды одобрили чрезвычайное введение тарифов тогдашним президентом Ричардом Никсоном в 1971 году, и что только Конгресс, а не суды, может решить «политический» вопрос о том, соответствует ли обоснование президента для объявления чрезвычайного положения закону.
Тарифы, введенные Трампом в «день освобождения», потрясли мировые финансовые рынки и заставили многих экономистов понизить прогноз экономического роста в США. Однако пока тарифы, по-видимому, оказали незначительное влияние на крупнейшую экономику мира.
В то время как Стивен Миллер, заместитель главы администрации Белого дома по политическим вопросам, приветствовал новость о решении суда публичным постом в социальных сетях, в котором утверждалось, что «судебный переворот вышел из-под контроля», Трамп пока не опубликовал ответ в социальной сети Truth. Вместо этого он отреагировал на своей платформе на то, что он охарактеризовал как благоприятное решение по другому иску, в котором он подает в суд на Пулитцеровскую премию, которая присуждает самые престижные журналистские премии Америки.
Иск о тарифах был подан группой малых предприятий, включая импортера вина VOS Selections, владелец которого заявил, что тарифы оказывают серьезное влияние и его компания может не выжить. Дюжина штатов также подали иск, во главе с Орегоном. «Это постановление подтверждает, что наши законы имеют значение и что торговые решения не могут приниматься по прихоти президента», — заявил генеральный прокурор штата Орегон Дэн Рейфилд.