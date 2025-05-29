Федеральный суд нанес мощный удар по провозглашенному Трампом «дню освобождения»

Истцы утверждали, что закон о чрезвычайных полномочиях не разрешает использование тарифов, и даже если бы это было так, дефицит торгового баланса не соответствует требованию закона о том, что чрезвычайная ситуация может быть вызвана только «необычной и экстраординарной угрозой». У США дефицит торгового баланса с остальным миром вот уже 49 лет подряд.