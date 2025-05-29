Александр Скрябин открыл в Ростове форум «Пульс бизнеса. Будь в ритме»

— 26 мая мы отметили ваш профессиональный праздник — День российского предпринимательства. Вы, коллеги — малый и средний бизнес сегодня — это 40% экономики Ростова, 74 тысячи субъектов предпринимательской деятельности, 120 тысяч самозанятых. В качестве мер поддержки уже 10 лет у нас в городе для вас работает центр развития предпринимательства «Новый Ростов». Его услуги бесплатны. И с начала года ими уже воспользовалось более 5-ти тысяч предпринимателей. У нас также действует Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства. Он предоставляет займы ниже ключевой ставки. Сегодня это исключительно важно. И мы постоянно смотрим, какие наиболее эффективные меры мы можем внедрить. Меры, которые будут способствовать тому, чтобы ростовский бизнес привлекал лучших людей, производил лучшую продукцию и осваивал новые рынки в городе и мире. А для этого необходим постоянный диалог. В том числе на таких форумах, как сегодня. Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником. Счастья вам, вашим семьям и коллективам, новых идей и больших успехов в вашем труде на благо Ростова-на Дону! — сказал в своем выступлении Александр Скрябин.