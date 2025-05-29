Александр Скрябин открыл в Ростове форум «Пульс бизнеса. Будь в ритме»

Основная идея форума заключается в обсуждении лучших бизнес-практик по формированию конкурентных преимуществ, стратегий роста и устойчивости компаний в современных условиях, в том числе в сфере креативных индустрий. Он является эффективной дискуссионной площадкой для диалога и обмена опытом между представителями бизнеса и власти.
Открыл форум глава города Александр Скрябин. Он обратился к участникам с приветственным словом:
— 26 мая мы отметили ваш профессиональный праздник — День российского предпринимательства. Вы, коллеги — малый и средний бизнес сегодня — это 40% экономики Ростова, 74 тысячи субъектов предпринимательской деятельности, 120 тысяч самозанятых. В качестве мер поддержки уже 10 лет у нас в городе для вас работает центр развития предпринимательства «Новый Ростов». Его услуги бесплатны. И с начала года ими уже воспользовалось более 5-ти тысяч предпринимателей. У нас также действует Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства. Он предоставляет займы ниже ключевой ставки. Сегодня это исключительно важно. И мы постоянно смотрим, какие наиболее эффективные меры мы можем внедрить. Меры, которые будут способствовать тому, чтобы ростовский бизнес привлекал лучших людей, производил лучшую продукцию и осваивал новые рынки в городе и мире. А для этого необходим постоянный диалог. В том числе на таких форумах, как сегодня. Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником. Счастья вам, вашим семьям и коллективам, новых идей и больших успехов в вашем труде на благо Ростова-на Дону! — сказал в своем выступлении Александр Скрябин.
Ключевым событием форума стала панельная дискуссия с участием известных предпринимателей. Среди них — народная артистка России, директор института креативных индустрий ДГТУ, Анита Цой (г. Москва), управляющий партнер фитнес-клубов World Class и Fitron Михаил Плужников, основатель компании производителя светодиодных экранов «ГоризонтLED», совладелец аквапарка H2O Роман Мазин, основатель ресторанов «Лариса жарит», «Sisi», «Казак», «Яга» Владимир Бектемиров, основатель «РОКФОР» кейтеринг Сергей Жилин.
Акцент был сделан на роли наставничества и простых правилах для старта: «Успех — это не отсутствие проблем, а умение расти через них».
Участники разобрали реальные примеры из собственного опыта по продвижению бренда, созданию совместных проектов, позиционированию на рынке. Поделились личными историями о первых заработках, рисках, способами преодоления трудностей.
Кроме того, на форуме были организованы мастер-классы. Одним из спикеров выступила Анита Цой. Как известно, Анита Сергеевна — не только известная артистка, но и еще успешный предприниматель. Она поделилась в том числе и секретами своего успеха в этом амплуа.
Также предприниматели ответили на вопрос главы города Александра Скрябина: «Что нужно сделать для того, чтобы Ростов стал еще лучше?».
Каждый выделил что-то по своему направлению: больше спорта, улучшить туристическую привлекательность донской столицы
— Я уже 10 лет в Ростове занимаюсь музыкальным воспитанием детей. И сейчас мы открыли первый в стране Институт креативных индустрий. Это очень важный момент! Самое главное — идти в ногу со временем. Ростовская область — невероятно талантливый регион, здесь столько национальностей, столько культур сплетается. И моя задача, чтобы Ростов вышел в лидеры креативных индустрий. Вы этого достойны! — подчеркнула Анита Цой.
В рамках форума состоялась церемония вручения представителям бизнес-сообщества наград главой города Александром Скрябиным.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.