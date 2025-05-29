США пообещали «агрессивно» отзывать визы у студентов из коммунистической страны

Администрация президента Дональда Трампа заявила, что будет «агрессивно» отзывать визы у китайских студентов, которые являются одним из крупнейших источников дохода для американских университетов, в рамках последней атаки на высшее образование в США.
Заявление госсекретаря Марко Рубио прозвучало после того, как днем ранее Китай раскритиковал решение американского внешнеполитического ведомства приостановить выдачу виз студентам по всему миру, по крайней мере временно, пишет The Guardian.
Администрация Трампа уже пыталась отменить выдачу виз всем иностранным студентам Гарвардского университета, который не поддался давлению президента.
Соединенные Штаты будут «настойчиво отзывать визы у китайских студентов, в том числе у тех, кто связан с Коммунистической партией Китая или учится в критически важных областях», — говорится в заявлении Рубио.
«Мы также пересмотрим визовые критерии, чтобы усилить контроль за всеми будущими заявлениями на получение виз из Китайской Народной Республики и Гонконга», — сказал глава Госдепартамента.
Молодые китайцы уже давно играют решающую роль в американских университетах, которые полагаются на то, что иностранные студенты полностью оплачивают обучение, отмечает The Guardian.
Согласно отчету Института международного образования, подготовленному при поддержке Госдепартамента, Китай направил 277 398 студентов в 2023−24 учебном году, хотя Индия впервые за многие годы превзошла его.
Трамп в свой предыдущий президентский срок также нацелился на китайских студентов, но сосредоточил внимание на тех, кто работает в чувствительных областях или имеет явные связи с военными, напоминает The Guardian.
Пока неясно, в какой степени заявление Рубио ознаменовало эскалацию. Но официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин в среду заявила, что Пекин призывает Вашингтон «защитить законные права и интересы иностранных студентов, в том числе из Китая».
Госсекретарь Рубио уже объявил об аннулировании тысяч виз, в основном иностранным студентам, которые были вовлечены в активную деятельность, критикующую Израиль.
В телеграмме, подписанной Рубио во вторник, посольствам и консульствам США предписывалось не разрешать «получение дополнительных студенческих виз или виз по обмену до получения дальнейших указаний» об усилении проверки аккаунтов заявителей в социальных сетях.
Эти меры также угрожают оказать давление на студентов из стран, дружественных Соединенным Штатам, отмечает The Guardian.
Трамп в ярости из-за того, что Гарвард отверг требования его администрации о контроле за приемом и наймом на работу на фоне заявлений президента о том, что учебное заведение является рассадником антисемитизма и либеральной идеологии «пробуждения».
Судья приостановил действие приказа о запрете обучения иностранных студентов в ожидании слушания, назначенного на четверг, в тот же день, когда состоится церемония вручения дипломов университету, на которую тысячи студентов и членов их семей собрались в Кембридже, штат Массачусетс.
Белый дом также лишил Гарвард, а также другие университеты США, которые считаются одними из самых элитных в мире, федерального финансирования научных исследований. Гарвард подал многочисленные судебные иски против мер Трампа.