Саида Мирзиёева провела ряд встреч с представителями администрации президента России

В фокусе внимания также находилось освещение трудовой миграции и культурной дипломатии в контексте взвешенного подхода к этим вопросам в информационной повестке, а также необходимость развития совместных гуманитарных инициатив как инструмента укрепления взаимопонимания и доверия между народами Узбекистана и России.