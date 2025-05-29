Саида Мирзиёева провела ряд встреч с представителями администрации президента России

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Помощник Президента Узбекистана Саида Мирзиёева встретилась в Москве с представителями Администрации Президента России. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
В ходе диалога с первым замруководителя администрации Сергеем Кириенко речь шла о вопросах молодежной и кадровой политики, реализации совместных инициатив по поддержке талантливой молодежи и формированию нового поколения управленцев.
«Были обсуждены ключевые направления узбекско-российского взаимодействия. Особо подчеркнули, что доверительные отношения между лидерами двух стран являются прочной основой нашего стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении.
Стороны отметили позитивную динамику в сфере образования: рост числа студентов из Узбекистана, обучающихся в российских вузах, а также успешное развитие в республике филиалов целого ряда ведущих университетов РФ.
На встрече с первым замруководителя АП РФ Алексеем Громовым обсудили сотрудничество в области кибербезопасности и противодействия фейкам, продвижения стандартов ответственной журналистики.
«Подтвердили готовность организовать практические консультации в Ташкенте», — говорится в сообщении.
В фокусе внимания также находилось освещение трудовой миграции и культурной дипломатии в контексте взвешенного подхода к этим вопросам в информационной повестке, а также необходимость развития совместных гуманитарных инициатив как инструмента укрепления взаимопонимания и доверия между народами Узбекистана и России.
С руководителем АП РФ Антоном Вайно говорили о сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, включая инновационные проекты и межрегиональные связи.
В ходе встречи с помощником Президента РФ Владимиром Мединским рассмотрели вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества — одного из ключевых направлений узбекско-российского партнерства.
«Особое внимание уделили совместным инициативам в сферах культуры, образования и сохранения исторического наследия. Открытие выставки узбекского искусства в музее “Новый Иерусалим” и проведение Дней культуры России в Узбекистане являются ярким свидетельством высокого уровня доверия и взаимного интереса между нашими народами», — говорится в сообщении.