Глава Приднестровья заявил, что миссия миротворцев должна быть продолжена

ТИРАСПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что альтернативы действующей миротворческой операции в Приднестровье нет.
«Народ Приднестровья убежден, что альтернативы существующему формату миротворческой операции на берегах Днестра не существует. За более чем 30 лет она доказала свою эффективность в деле разрешения самых сложных вопросов», — отметил Красносельский в своем поздравлении в международный День миротворца. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР.
Глава ПМР добавил, что наднациональный характер миротворческих миссий, существующих с середины прошлого века, сумел стать действенным инструментом на пути обеспечения норм международного права. По его словам, «голубые каски» прочно утвердились в качестве элемента международной безопасности.
«Глубоко убежден, что сложившаяся практика миротворчества должна быть продолжена, способствуя урегулированию двусторонних отношений между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Молдова», — подчеркнул Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.