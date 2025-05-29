Глава МИД Молдовы принял участие в конференции по борьбе с антисемитизмом

Напомним, в феврале еврейская община Молдовы потребовала от Министерства образования отозвать учебник «Румынская и всеобщая история» для 12 класса из-за некорректного освещения преступлений против человечности в Бессарабии и Приднестровье. В то же время глава министерства Дан Перчун заявил, что ведомство запросит мемориальный комплекс истории Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме дать рецензию на молдавский учебник, который спровоцировал скандал.