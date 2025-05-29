Глава МИД Молдовы принял участие в конференции по борьбе с антисемитизмом

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Молдова твердо привержена борьбе с антисемитизмом, нетерпимостью и дискриминацией любого рода, заявил глава МИД Молдовы вице-премьер Михай Попшой в ходе Международной конференции по борьбе с антисемитизмом, организованной Министерством иностранных дел Государства Израиль и мемориальным комплексом истории Холокоста «Яд ва-Шем».
Попшой подтвердил поддержку Молдовой на международном уровне усилий по борьбе с антисемитизмом и выступил за международную солидарность в защите демократических ценностей и основных прав человека. Также он призвал к проявлению солидарности и к немедленному и безоговорочному освобождению израильских заложников, удерживаемых ХАМАС.
В своей речи на конференции молдавский министр отметил важность вклада молдавских евреев в развитие общества страны и подчеркнул роль изучения истории и сохранения памяти о трагедии и жертвах Холокоста.
«Наследие, которое мы передадим будущим поколениям, должно быть памятью, сочувствием и стойкостью перед лицом ненависти», — сказал Попшой.
В качестве примера подобных действий со стороны властей Молдовы вице-премьер назвал реализацию Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с антисемитизмом и отрицанием Холокоста, введение информации о Холокосте в школьную программу и сотрудничество с еврейскими организациями и международными партнерами.
Ситуация со скандальным учебником истории в Молдове.
Напомним, в феврале еврейская община Молдовы потребовала от Министерства образования отозвать учебник «Румынская и всеобщая история» для 12 класса из-за некорректного освещения преступлений против человечности в Бессарабии и Приднестровье. В то же время глава министерства Дан Перчун заявил, что ведомство запросит мемориальный комплекс истории Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме дать рецензию на молдавский учебник, который спровоцировал скандал.
В мае Минобразования получило рецензии от историков и общественных организаций на указанный учебник истории. По словам главы ведомства, оснований для отзыва учебника из школ нет: «На данном этапе, с точки зрения видных историков нашей страны, никаких проблем с учебником нет, отзывы в целом положительные», — заявил Перчун.