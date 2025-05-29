Торжественная отправка призывников в воинские части ВВО состоялась в Хабаровске

Призывники уже прошли медицинскую комиссию и профессиональный отбор. Также каждому призывнику выданы многофункциональные персональные электронные карты и военные билеты. После получения военной формы одежды, переодевания и распределения по видам и родам войск, новобранцы переданы старшим команд от воинских частей, где будут проходить дальнейшую службу.