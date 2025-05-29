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Торжественная отправка призывников в воинские части ВВО состоялась в Хабаровске

Торжественная отправка призывников в войска состоялась на открытой площадке военно-исторического музея Восточного военного округа.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В мероприятии приняли участие представители военного комиссариата Хабаровского края, правительства региона, духовенства, юнармейцы, сообщает ИА AmurMedia.

Призывники уже прошли медицинскую комиссию и профессиональный отбор. Также каждому призывнику выданы многофункциональные персональные электронные карты и военные билеты. После получения военной формы одежды, переодевания и распределения по видам и родам войск, новобранцы переданы старшим команд от воинских частей, где будут проходить дальнейшую службу.

Торжественная отправка призывников в воинские части ВВО состоялась в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой Восточного военного округа.

Торжественная отправка призывников в воинские части ВВО состоялась в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой Восточного военного округа.

Торжественная отправка призывников в воинские части ВВО состоялась в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой Восточного военного округа.

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В зависимости от расстояния следования к местам прохождения военной службы, призывников обеспечивают продовольственным питанием: свыше суток — производится выдача сухих пайков, а более трех суток — организовывается горячее питание.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, всего военными комиссариатами округа будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы около 10 тысяч граждан, проживающих на территории Дальневосточного Федерального округа.

Большинство призывников будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.