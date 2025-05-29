Ультраправая партия стала главной оппозиционной силой еще в одной европейской стране

Ультраправая партия «Чега» перевернула десятилетия двухпартийной политики в Португалии, заняв второе место на третьих внеочередных выборах в стране за три года, обойдя социалистов и став крупнейшей оппозиционной партией в парламенте.
Правоцентристский Демократический альянс (AD), возглавляемый премьер-министром Луишем Монтенегру, занял первое место на выборах 10 дней назад, но вновь не получил большинства, набрав 31,8% голосов и получив 91 место в 230-местной ассамблее Португалии. Но борьба за второе место была напряженной между Социалистической партией (ПС) и Chega, отмечает The Guardian.
После подсчета 99% голосов непосредственно в ночь выборов предварительные результаты показали, что социалисты и ультраправые получили по 58 мандатов, хотя социалисты набрали немного больше голосов.
Но когда в среду были подсчитаны голоса за рубежом и они были добавлены к общенациональному списку, Chega получила в итоге 60 мест и 22,76% голосов, в то время как Соцпартия осталась на 58 местах, сохранив незначительно более высокую долю голосов (22,83%).
Ультраправая партия, основанная в 2019 году бывшим футбольным экспертом Андре Вентурой, извлекла выгоду из широко распространенного недовольства основными левыми и правыми партиями Португалии, поскольку страна продолжает страдать от жилищного кризиса, проблем с системами здравоохранения и образования, а среднемесячная заработная плата составляет 1602 евро, пишет The Guardian. За последние несколько лет ее поддержка резко возросла: в 2019 году она набрала 1,3% голосов, в 2022 году — 7,2%, а в прошлом году — 18,1%, когда количество ее мандатов выросло с 12 до 50.
Вентура поблагодарил своих сторонников, когда в среду вечером были объявлены окончательные результаты, заявив, что историческое выступление его партии стало победой для всей страны и показало, что ее политическая система «сегодня изменилась навсегда».
«Какая великая победа!!! Спасибо всем португальцам, которые доверяли нам!» написал он в соцсети. — Эта историческая победа также ваша, она принадлежит Португалии!".
Плачевные результаты Социалистической партии — она потеряла 20 мест по сравнению с прошлогодним результатом — уже привели к тому, что ее лидер Педру Нуну Сантуш объявил о своей отставке через несколько часов после закрытия избирательных участков.
Карлос Сесар, президент Соцпартии, смирился с тем, что его партия опустилась на третье место за несколько часов до публикации окончательных результатов в среду, заявив, что его партия была недовольна с самого вечера выборов.
«Позже у нас будет время подумать и скорректировать наши пути, чтобы вновь заслужить возросшее доверие португальского народа», — сказал он, добавив, что после того, как в конце июня будет избран новый лидер, партии придется доказать, что она является «инструментом участия». и инновации".
Радость Chega от того, что она затмила социалистов, будет омрачена осознанием того, что она не стала ближе к правительству из-за постоянного отказа Монтенегру заключать какие-либо сделки с партией.
«Управлять с помощью партии Chega невозможно по трем причинам», — заявляла ранее Монтенегру. «Она ненадежна в своем мышлении; она ведет себя как политический флюгер, постоянно меняя свое мнение, и она не подходит для осуществления государственной власти».
Небольшая партия «Либеральная инициатива», которая могла бы поддержать Монтенегру и получить девять дополнительных мест в парламенте, также категорически отказалась делать что-либо, что помогло бы ультраправым прийти к власти.
Если президент Марсело Ребело де Соуза предложит правительству меньшинства Монтенегру сформировать новое правительство, оно столкнется с еще одним раздробленным и неуклюжим законодательным органом.
Досрочные выборы были назначены в марте после того, как премьер-министр воспользовался вотумом доверия своему правительству, чтобы попытаться избежать растущего контроля в отношении консалтинговой компании по защите данных, которую он основал в 2021 году и которую в следующем году передал своей жене и сыновьям.
Столкнувшись с вопросами о возможном конфликте интересов, премьер-министр, который отрицал какие-либо правонарушения или нарушения этических норм, выразил надежду, что голосование «положит конец атмосфере постоянных инсинуаций и интриг». Но ему не удалось завоевать доверие депутатов, и были назначены новые выборы, напоминает The Guardian.
Избирательная кампания была сосредоточена на таких вопросах, как жилье, общественные услуги и безопасность. Иммиграция — один из приоритетов Chega — также встала на повестку дня, и временное правительство Монтенегру недавно обвинили в потворстве крайне правым после того, как оно объявило о высылке 18 тысяч нелегальных мигрантов ранее в этом месяце.