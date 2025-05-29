Ультраправая партия стала главной оппозиционной силой еще в одной европейской стране

Ультраправая партия, основанная в 2019 году бывшим футбольным экспертом Андре Вентурой, извлекла выгоду из широко распространенного недовольства основными левыми и правыми партиями Португалии, поскольку страна продолжает страдать от жилищного кризиса, проблем с системами здравоохранения и образования, а среднемесячная заработная плата составляет 1602 евро, пишет The Guardian. За последние несколько лет ее поддержка резко возросла: в 2019 году она набрала 1,3% голосов, в 2022 году — 7,2%, а в прошлом году — 18,1%, когда количество ее мандатов выросло с 12 до 50.