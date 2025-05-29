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Казахстан запускает самый мощный суперкомпьютер — Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев принимает участие в Международном форуме Астана (AIF), передает Tengrinews.kz.

Выступая, президент отметил, что Казахстан инвестирует в человеческий капитал, расширяя возможности для молодых специалистов.

«Наша первоочередная задача — сократить региональные диспропорции и укрепить средний класс. Именно поэтому мы продолжаем укреплять наш потенциал в ключевых секторах — от цифровых технологий и искусственного интеллекта до чистой энергетики и производств с высокой добавленной стоимостью. Мы добились значительного прогресса в цифровой трансформации, что отражает наше стремление стать евразийским IT-хабом», — обратился к участникам Международного форума Касым-Жомарт Токаев.

В своей речи президент Токаев отметил, что наша страна уделяет особое внимание искусственному интеллекту.

«Наша цель — стать академическим и инновационным хабом, в котором будет действовать ряд филиалов иностранных университетов и налажено партнерство в области исследований и разработок. Казахстан запускает самый мощный суперкомпьютер, который уже доставлен в страну», — добавил Токаев.

По словам президента, в Казахстане также планируют создать новаторскую пилотную зону CryptoCity, в которой криптовалюты можно будет использовать для покупки товаров, услуг и для других целей.