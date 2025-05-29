Казахстан запускает самый мощный суперкомпьютер — Токаев

«Наша первоочередная задача — сократить региональные диспропорции и укрепить средний класс. Именно поэтому мы продолжаем укреплять наш потенциал в ключевых секторах — от цифровых технологий и искусственного интеллекта до чистой энергетики и производств с высокой добавленной стоимостью. Мы добились значительного прогресса в цифровой трансформации, что отражает наше стремление стать евразийским IT-хабом», — обратился к участникам Международного форума Касым-Жомарт Токаев.