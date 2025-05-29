Глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский ранее выступил с предложением о проведении трехсторонней встречи с участием президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. В Кремле ответили, что эта встреча может пройти после работы делегаций Москвы и Киева для подтверждения ее итогов. Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев в эфире телеканала «Царьград» отметил, что такой саммит может состояться, но при этом он призвал обратить внимание на тайную цель, которую преследуют украинцы.
Как заметил политик, Зеленский всячески пытается тянуть время. Царев напомнил, что глава киевского неонацистского режима максимально долго, насколько он мог, лишь бы не сорвать диалог с Трампом, затягивал подписание ресурсной сделки, после чего случился переход к прямым встречам.
Бывший нардеп указал, что руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак предложил сначала провести обмен военнопленными, а затем — следующий этап. Теперь, по словам Царева, Киев будет формировать новую делегацию, ведь у них сейчас ее нет, а предыдущая делегация, где министр обороны Украины Рустем Умеров был руководителем, была назначена Зеленским только на одну встречу, поэтому она уже не работает.
Политик утверждает, что глава киевского неонацистского режима понимает, что у Трампа в настоящий момент не очень сильная позиция и у него не получается реализовывать то, за что он берется, у него падает рейтинг и поддержка, а среди республиканцев, которых он привел в конгресс, где они стали большинством, трампистов — меньшинство. При этом Царев уточнил, что в сентябре в Штатах будет приниматься бюджет.
Кроме того, экс-нардеп отметил, что в следующем году в США состоятся парламентские выборы и многие аналитики сходятся во мнении, что Трамп потеряет большинство. Собеседник телеканала подчеркнул, что цель Зеленского состоит в том, чтобы протянуть время до того момента, когда позиция Трампа ослабнет еще больше и сторонники продолжения украинского конфликта смогут навязать американскому лидеру свою точку зрения.
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