Политик утверждает, что глава киевского неонацистского режима понимает, что у Трампа в настоящий момент не очень сильная позиция и у него не получается реализовывать то, за что он берется, у него падает рейтинг и поддержка, а среди республиканцев, которых он привел в конгресс, где они стали большинством, трампистов — меньшинство. При этом Царев уточнил, что в сентябре в Штатах будет приниматься бюджет.