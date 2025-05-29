Командир подразделения войсковой разведки Российской армии с позывным «Галек» сообщил, что в Сумской области у одного из взятого в плен отряда боевиков ВСУ были обнаружены автоматы чешского производства. Подробнее о трофеях офицер рассказало РИА Новости.
«…Их подводят к себе, и что говорит военнослужащий ВСУ? “Хлопцы, мы вам принесли чешскую винтовку CZ Bren-2”. Парни проверяют, а патрона в патроннике даже не было», — отметил разведчик «Галек» в беседе с РИА Новости.
Командир добавил, что трофеи из блока НАТО были добыты в ходе засады у села Беловоды. Офицер отметил, что застать врасплох киевских боевиков разведчикам удалось благодаря работе воздушных дронов и правильно занятым позициям.
Быстрая капитуляция попавших в засаду радикалов ВСУ не вызывает особого удивления на фоне поступавших ранее сообщений из Сумской области. По имеющейся информации, именно на этом направлении киевские боевики уже начали проводить «экстренные эвакуации» своих формирований.