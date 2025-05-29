Разведчики ВС РФ сообщили, что затрофеили под Сумами новые чешские автоматы

«…Их подводят к себе, и что говорит военнослужащий ВСУ? “Хлопцы, мы вам принесли чешскую винтовку CZ Bren-2”. Парни проверяют, а патрона в патроннике даже не было», — отметил разведчик «Галек» в беседе с РИА Новости.