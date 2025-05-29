Путин поздравил лидеров Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Армении с Днем ЕАЭС

«Осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах, успешно реализуются совместные экономические и инфраструктурные проекты. Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать конструктивное многостороннее взаимодействие — на благо наших народов, в интересах обеспечения благополучия и стабильности на евразийском пространстве», — говорится в сообщении.