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Путин поздравил лидеров Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Армении с Днем ЕАЭС

29 мая — День Евразийского экономического союза.

Источник: Евразийский экономический форум

АСТАНА, 29 мая — Sputnik. Путин поздравил лидеров Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Армении с Днем ЕАЭС, сообщает Кремль.

Интеграционные процессы в рамках Евразэс развиваются весьма динамично и плодотворно, отметил президент. Создан общий рынок, обеспечивающий свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

«Осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах, успешно реализуются совместные экономические и инфраструктурные проекты. Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать конструктивное многостороннее взаимодействие — на благо наших народов, в интересах обеспечения благополучия и стабильности на евразийском пространстве», — говорится в сообщении.

Также Путин пожелал процветания странам ЕАЭС.