По словам главы государства, обладая 40% мировых запасов урана, Казахстан рассматривает развитие ядерной энергетики как стратегическое направление своей национальной стратегии.
«Мы намерены использовать этот ресурс для формирования устойчивого энергетического будущего», — подчеркнул Президент.
В то же время он указал на необходимость решать климатические вызовы, которые остро стоят перед регионом.
«Центральная Азия — один из наиболее уязвимых к климатическим изменениям регионов. Потепление здесь происходит в два раза быстрее, чем в среднем по планете», — отметил Токаев.
В ответ Казахстан продвигает прагматичную и регионально согласованную климатическую повестку. В 2026 году страна совместно с ООН проведёт Региональный экологический саммит.
«Он станет платформой для объединения стратегий Центральной Азии и глобальных климатических амбиций», — сказал Президент.
Отдельное внимание Токаев уделил укреплению международного сотрудничества. Он сообщил, что по решению Генассамблеи ООН в Алматы создан Региональный центр по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Центр будет координировать международное взаимодействие, предоставлять экспертизу и поддерживать совместные проекты.
«Казахстан остаётся приверженным стабильной, интегрированной и ориентированной на будущее Центральной Азии, основанной на взаимном уважении и региональной солидарности», — подчеркнул он.
Говоря о вызовах на глобальном уровне, Президент указал на ослабление доверия к институтам мирового сотрудничества.
«Стоящие перед нами угрозы носят транснациональный характер, однако ответные действия остаются разобщёнными. Институты глобального сотрудничества нужно адаптировать к новой реальности — миру, который стал хрупким, нестабильным и противоречивым», — сказал он.
В этом контексте Токаев выступил за реформу Совета Безопасности ООН.
«Основные структуры ООН, особенно Совет Безопасности, практически не изменились с момента создания. Этот разрыв между институциональной конструкцией и современными реалиями подрывает доверие и эффективность Организации», — заявил Президент.
Казахстан поддерживает расширение СБ ООН с учётом более широкого регионального представительства.
«Критические решения, затрагивающие миллиарды людей, не должны приниматься лишь несколькими странами. Структурная реформа необходима, чтобы ООН оставалась актуальной и отражала реальный мир», — подчеркнул Токаев.
Он также призвал крупные державы подтвердить свою приверженность ключевым принципам — миру, безопасности и уважению территориальной целостности государств.
«Только твёрдое соблюдение Устава ООН и отказ от предвзятых подходов поможет восстановить доверие к авторитету этой Организации», — подытожил глава государства.