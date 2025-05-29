Президент Токаев призвал к содержательному международному диалогу

«Мы вступаем в новый этап глобального развития, в котором новую архитектуру международных отношений будут формировать доверие между людьми, обмен знаниями и гражданская солидарность. Поэтому мы должны расширить горизонты нашего сотрудничества. Казахстан готов внести свою лепту в эти изменения в качестве генератора идей, архитектора консенсусных решений и надежного партнера разных регионов и культур. Пусть этот Форум станет местом не только для размышлений, но и для действий. Призываю вас к содержательному диалогу. С нетерпением жду предстоящих дискуссий. Надеюсь, что результаты форума будут продуктивными и вдохновляющими».Касым-Жомарт Токаев.