Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Токаев призвал к содержательному международному диалогу

На пленарной сессии Международного форума Астана президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился ко всем присутствующим. По его словам, существуют разные сценарии будущего, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

В самом начале своего выступления он заявил, что рад встрече с друзьями и коллегами, представляющими правительства, дипломатические круги, бизнес и академическое сообщество.

Также он выразил искреннюю благодарность особым гостям: президенту Руанды Полю Кагаме, президенту Северной Македонии Гордане Силяновской-Давковой, генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе, бывшему генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, руководителям организаций системы ООН и другим уважаемым участникам".

Вы приехали в Астану со всех уголков мира со своим опытом, знаниями и взглядами, сформированными на основе разных ценностей и приоритетов. Именно это интеллектуальное многообразие стало одной из причин для созыва данного форума. Существуют разные сценарии будущего — одни открывают возможности, другие таят опасности. Ждет ли нас инклюзивный прогресс или разрушительная фрагментация? Это будет зависеть не от заявлений нескольких лиц, а от сотрудничества большинства.

Касым-Жомарт Токаев

Глава государства уточнил, что международный форум Астана был создан для поддержки этого сотрудничества, предоставляя платформу, основанную на взаимном уважении и открытом обмене мнениями.

Тема этого года «Объединяя умы, формируя будущее».

«Это одновременно и призыв, и убеждение. Она отражает нашу уверенность, что глобальные вызовы не могут быть преодолены в изоляции», — продолжил Токаев.

Далее президент добавил, что дипломатия должна эволюционировать к более глубоким и гуманным формам взаимодействия, не ограничиваясь рамками формального протокола.

«Мы вступаем в новый этап глобального развития, в котором новую архитектуру международных отношений будут формировать доверие между людьми, обмен знаниями и гражданская солидарность. Поэтому мы должны расширить горизонты нашего сотрудничества. Казахстан готов внести свою лепту в эти изменения в качестве генератора идей, архитектора консенсусных решений и надежного партнера разных регионов и культур. Пусть этот Форум станет местом не только для размышлений, но и для действий. Призываю вас к содержательному диалогу. С нетерпением жду предстоящих дискуссий. Надеюсь, что результаты форума будут продуктивными и вдохновляющими».Касым-Жомарт Токаев.

Также Токаев высказал мнение, что современные конфликты становятся все более затяжными и сложными.