В МИД России раскрыли, куда попадает оружие, поставляемое Украине

«Фиксируются факты попадания оружия, поставляемого западными странами Украине, в руки преступных, террористических группировок в различных регионах мира, в том числе в африканских государствах», — подчеркнула Довгаленко, уточнив, что Киевом совершаются «целенаправленные действия по подрыву мира и безопасности на континенте». По словам дипломата, Киев взаимодействует с террористическими организациями, действующими в странах Сахеля, в том числе занимается координацией и обучением боевиков. Ее слова передает ТАСС.