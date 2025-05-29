Недолго музыка играла: миллиардер Маск объявил о выходе из правительства Трампа

Миллиардер Илон Маск объявил в социальных сетях, что покидает свой пост в администрации Трампа, и Белый дом подтвердил этот факт в среду вечером. «Поскольку мое рабочее время в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы», — написал миллиардер в социальной сети.
«Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку это станет образом жизни всего правительства», — отметил Илон Маск, имея в виду свой «департамент эффективности правительства».
Представитель Белого дома сообщил агентству Reuters, что Маск покидает администрацию и его «увольнение начнется сегодня вечером».
Уход человека, который когда-то назначил себя «первым приятелем» Трампа, был быстрым и бесцеремонным, отмечает The Guardian. По словам осведомленного источника, у Маска не было официальной беседы с Трампом перед объявлением о том, что он покидает администрацию, и он добавил, что решение о его уходе было принято «на уровне высшего руководства».
Илон Маск, самый богатый человек в мире, выступил в защиту своей роли неизбранного чиновника, которому Трамп предоставил беспрецедентные полномочия для ликвидации части правительства США. Его 130-дневный мандат в качестве специального государственного служащего в администрации Трампа истекал примерно 30 мая.
И Маск, и администрация заявили, что усилия DOGE по реструктуризации и сокращению федерального правительства будут продолжены.
Всю неделю Маск заявлял о своем отъезде из Вашингтона и о своем намерении возобновить свои деловые начинания. Миллиардер резко раскритиковал план расходов Трампа и выразил разочарование реакцией на усилия его фирменного «департамента эффективности правительства».
Маск раскритиковал президентский законопроект о налоге на недвижимость, назвав его слишком дорогостоящим и мерой, которая подорвет его работу по повышению «эффективности» правительства.
«Ситуация с федеральной бюрократией намного хуже, чем я предполагал», — констатировал Маск в интервью The Washington Post во вторник. «Я думал, что есть проблемы, но, безусловно, это тяжелая борьба, если не сказать больше».
Он также рассказал The Washington Post, что DOGE был превращен в «мальчика для битья», которого критиковали за все, что шло не так в Белом доме Трампа.
Маск в частном порядке поссорился с некоторыми чиновниками на уровне кабинета министров и публично назвал торгового советника Белого дома Питера Наварро «идиотом» за то, что тот отверг предложение Маска о «нулевых тарифах» между США и Европой.
Как сообщает New York Times, Маск также недавно выразил недовольство чиновникам Белого дома по поводу сделки между Абу-Даби и OpenAI, возглавляемой Сэмом Альтманом конкурентом собственной компании Маска по производству искусственного интеллекта. Как сообщает The Wall Street Journal, Маск ранее пытался сорвать сделку, если в нее не будет включена его компания.
Недавнее «разочарование» миллиардера в политике также было вызвано провалом его кандидата в судьи от штата Висконсин, несмотря на то, что Маск потратил на предвыборную гонку 25 миллионов долларов, сообщает New York Times.
Трампу и DOGE удалось сократить почти 12%, или 260 000 человек, из 2,3-миллионной федеральной гражданской рабочей силы, в основном за счет угроз увольнений, выкупа акций и предложений о досрочном выходе на пенсию, говорится в обзоре агентства Reuters об увольнениях сотрудников.
Политическая деятельность Маска вызвала протесты, и некоторые инвесторы призвали Маска оставить работу советника Трампа и более тщательно управлять компанией Tesla.
Потратив в прошлом году почти 300 миллионов долларов на поддержку президентской кампании Трампа и других республиканцев, ранее в этом месяце он заявил, что существенно сократит свои политические расходы. «Я думаю, что я сделал достаточно», — сказал Маск на экономическом форуме в Катаре.
Хотя в этом году Маск сказал советникам Трампа, что он выделит 100 миллионов долларов группам, контролируемым командой президента, до промежуточных выборов 2026 года, сообщает New York Times, по состоянию на эту неделю деньги еще не поступили.