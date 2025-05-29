Недолго музыка играла: миллиардер Маск объявил о выходе из правительства Трампа

Уход человека, который когда-то назначил себя «первым приятелем» Трампа, был быстрым и бесцеремонным, отмечает The Guardian. По словам осведомленного источника, у Маска не было официальной беседы с Трампом перед объявлением о том, что он покидает администрацию, и он добавил, что решение о его уходе было принято «на уровне высшего руководства».