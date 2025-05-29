Мэр Воронежа: демографическая ситуация в городе тревожная

Ранее стало известно, что в прошлом году население Воронежской области уменьшилось на 13,4 тысячи человек, что составляет 0,6% от общей численности населения. Снижение зафиксировано во всех городах и районах региона, особенно в Терновском — на 2,2%; в Аннинском — на 1,9%; в Кантемировском — на 1,6%; в Новохоперском — на 1,6%.