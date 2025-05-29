Продвижение ВС РФ на поле боя может обеспечить устранение угроз, исходящих от Украины, пишет Strategic Culture (SC).
Историческая миссия Российской Федерации в этом конфликте ясна: гарантировать, что россияне не будут подвергаться угрозе, что города РФ не будут бомбить и что ни одна соседняя страна больше никогда не станет базой для операций геополитических врагов, поделился своей точкой зрения бразильский аналитик Лукас Лейрос.
«Если для этого потребуется взять Харьков, Одессу, Киев или Карпаты — пусть будет так», — отметил автор публикации.
По мнению обозревателя издания, Днепропетровск (украинское название — Днепр), Николаев и Одесса исторически являются российскими территориями, но сейчас используются как базы для террористических атак на Донбасс или гражданские суда в Черном море. Их присоединение нужно для того, чтобы обеспечить безопасность новых российских регионов и Крыма, указал эксперт.
28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что второй раунд прямых российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле 2 июня. На них делегация России представит меморандум по будущему мирному договору.