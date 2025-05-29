Путин обратился к лидерам Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении

Путин отпраздновал День Евразийского экономического союза.
Президент России Владимир Путин 29 мая поздравил лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Российский лидер отметил значимость интеграционных процессов между странами — участницами объединения. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Кремля.
«Примите сердечные поздравления по случаю Дня Евразийского экономического союза. Интеграционные процессы в рамках ЕвразЭС развиваются весьма динамично и плодотворно Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать конструктивное многостороннее взаимодействие — на благо наших народов, в интересах обеспечения благополучия и стабильности на евразийском пространстве», — отметил Путин. Его слова приводит сайт Кремля.
По его словам, совместные усилия позволили укрепить торгово-экономические связи, а также запустить ряд масштабных инфраструктурных инициатив. «Создан общий рынок, обеспечивающий свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах», — отметил глава государства. По мнению Путина, дальнейшее развитие союза обеспечит устойчивый рост и стабильность во всем регионе.
День Евразийского экономического союза отмечается 29 мая. В этот день в 2014 году главы России, Беларуси и Казахстана подписали Договор о создании Евразийского экономического союза, который начал действовать с 1 января 2015 года. В настоящее время членами ЕАЭС являются Армения (с 2 января 2015 года), Беларусь, Казахстан, Кыргызстан (с 12 августа 2015 года) и Россия.
В 2022 году президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил учредить День Евразийского экономического союза. Эта инициатива получила единодушную поддержку лидеров остальных государств, входящих в евразийскую «пятерку» — Армении, Беларуси, Казахстана и России.