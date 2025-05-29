Путин обратился к лидерам Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении

День Евразийского экономического союза отмечается 29 мая. В этот день в 2014 году главы России, Беларуси и Казахстана подписали Договор о создании Евразийского экономического союза, который начал действовать с 1 января 2015 года. В настоящее время членами ЕАЭС являются Армения (с 2 января 2015 года), Беларусь, Казахстан, Кыргызстан (с 12 августа 2015 года) и Россия.