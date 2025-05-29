Путин поздравил лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днём ЕАЭС

Президент России Владимир Путин направил официальные поздравления лидерам стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по случаю празднования Дня организации. Торжественные послания адресованы президентам Белоруссии Александру Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Киргизии Садыру Жапарову, а также премьер-министру Армении Николу Пашиняну.
В поздравительном обращении российский лидер отметил, что в рамках союза успешно функционирует общий рынок, гарантирующий свободное движение товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов. Особо подчеркивается прогресс в гармонизации законодательных систем государств-участников и реализации совместных экономических и инфраструктурных проектов.
«Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать конструктивное многостороннее взаимодействие — на благо наших народов, в интересах обеспечения благополучия и стабильности на евразийском пространстве», — говорится в поздравлении.
В завершение послания российский президент пожелал адресатам здоровья и профессиональных успехов, а народам их стран — счастья и процветания.
Ранее Путин отметил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) утвердился как один из самостоятельных и самодостаточных центров в новом, формирующемся многополярном мировом порядке.