Экс-президента Молдавии Додона вызвали в полицию из-за георгиевской ленты

Экс-президент добавил, что в 2022 году его уже пытались оштрафовать за ношение георгиевской ленты, но он оспорил это решение в суде. «Так будет и сейчас. А придя к власти, мы отменим этот антинародный закон и вернем символам Победы должное уважение и почет в обществе», — заявил он.