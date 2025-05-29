Экс-президента Молдавии Додона вызвали в полицию из-за георгиевской ленты

Экс-президента Молдавии Игоря Додона вызвали в полицию после того, как на Марше Победы в Кишиневе 9 мая он появился с георгиевской лентой на груди. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Я уже говорил ранее и повторюсь: отказываться от символов Победы только потому, что этого хотят Майя Санду и PAS, я не собираюсь. В отличие от них, считающих себя проигравшими в Великой Отечественной войне, нам, потомкам победителей, бояться нечего и некого», — написал Додон.
Он подчеркнул, что георгиевская лента — не политика, а память о тех, кто ценой своей жизни боролся за мир.
Экс-президент добавил, что в 2022 году его уже пытались оштрафовать за ношение георгиевской ленты, но он оспорил это решение в суде. «Так будет и сейчас. А придя к власти, мы отменим этот антинародный закон и вернем символам Победы должное уважение и почет в обществе», — заявил он.
Додон отметил, что в Молдавии после прихода к власти Майи Санду штраф за ношение георгиевской ленты составляет для физических лиц от 4500 до 9000 леев.