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Бастрыкин поручил расследовать угрозы в адрес Мединского

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес помощника президента Владимира Мединского, который возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной.

Источник: РИА "Новости"

лава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес помощника президента Владимира Мединского, который возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В пресс-релизе СК указано, что поручение дано «в связи с появившейся информацией» о поступающих семье Мединского угрозах со стороны «украинских радикалов».

О том, что с украинской стороны поступают угрозы Мединскому и его семье, накануне, 28 мая рассказал телеведущий Владимир Соловьев. «Были случаи, когда переговорщикам угрожали, и были случаи трагические, и они хороши известны. Украинские нацисты сделали следующий шаг — они дошли до того, что угрожают членам семьи», — сказал Соловьев в эфире телеканала «Россия-1».

Со слов самого Соловьева, Мединский обсуждал это с главой украинской делегации, министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Последний, в пересказе телеведущего, ответил, что угрозы исходят не от властей Украины. «Я выяснил, это точно не мы», — привел Соловьев цитату Умерова.