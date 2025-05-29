Бастрыкин поручил расследовать угрозы в адрес Мединского

О том, что с украинской стороны поступают угрозы Мединскому и его семье, накануне, 28 мая рассказал телеведущий Владимир Соловьев. «Были случаи, когда переговорщикам угрожали, и были случаи трагические, и они хороши известны. Украинские нацисты сделали следующий шаг — они дошли до того, что угрожают членам семьи», — сказал Соловьев в эфире телеканала «Россия-1».