На Украине пытаются привлечь молодежь в ВСУ, сравнивая службу с Minecraft

Украинский военкомат сравнил службу в вооруженных силах Украины по «молодежному» контракту с компьютерной игрой Minecraft. Соответствующая публикация появилась на странице в социальных сетях cумского областного военкомата.
В частности, в публикации сотрудники военкомата сообщают, что пиксельный мир игры готовит к «пиксельному» миру ВСУ. Таким образом они намекнули на украинскую военную форму с пиксельным рисунком камуфляжа.
«В игре ты строил базу, а в армии — защищаешь свою страну. В Minecraft ты создавал команду, потому что игру в одиночку не пройти, а в армии ты служишь в подразделении, где каждый — как щит для других», — отмечается в сообщении.
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