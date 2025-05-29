Фидан расcказал подробности встречи с Путиным

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что провел важные переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным, где обсуждались перспективы мирного процесса. Слова Фидана приводит газета Milliyet.
Фидан находился в Москве с визитом с 25 по 27 мая. Он провел ряд переговоров с российскими официальными лицами, включая Путина. Основной темой обсуждения стали перспективы урегулирования украинского конфликта. Также затрагивались вопросы сотрудничества в энергетической сфере, в частности строительство АЭС «Аккую» и взаимодействие между Botaş и «Газпромом».
По словам Фидана, для достижения прогресса в переговорном процессе важно понимать позиции и чувствительность всех сторон.
«Важно понять мышление сторон и то, как выстроить это уравнение, то есть было бы хорошо предложить, куда мы можем пойти дальше, какие еще есть усилия, которые не были предложены? Важно уметь видеть это», — высказался министр.
Он отметил, что возможность откровенно обсудить все вопросы с российским руководством была очень полезной для дальнейшей работы в направлении урегулирования украинского кризиса, а также для подготовки к его предстоящему визиту в Киев.
Ранее сообщалось, что Турция готова в понедельник принять новый раунд переговоров РФ и Украины.