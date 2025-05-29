Глава Администрации президента Крутой проанонсировал встречу Лукашенко и Путина через месяц

Крутой напомнил о встречах двух лидеров за последний период, подчеркнул, что после выборов президента Беларуси в 2025 году, назначения нового правительства республики, Лукашенко и Путин встречались уже трижды, также регулярны телефонные переговоры. Новую двустороннюю встречу Администрация президента анонсировала в ближайшее время.