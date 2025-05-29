Глава Администрации президента Крутой проанонсировал встречу Лукашенко и Путина через месяц

В Администрации президента сказали, когда может пройти двусторонняя встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, пишет БелТА.
Так, глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой назвал беспрецедентным уровень личного общения президентов Беларуси и России и задающим тон всей союзной повестке.
Крутой напомнил о встречах двух лидеров за последний период, подчеркнул, что после выборов президента Беларуси в 2025 году, назначения нового правительства республики, Лукашенко и Путин встречались уже трижды, также регулярны телефонные переговоры. Новую двустороннюю встречу Администрация президента анонсировала в ближайшее время.
— Через месяц в Минске будут большие мероприятия, связанные с проведением Высшего Евразийского экономического совета и снова запланирована двусторонняя встреча, — сообщил Крутой.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским пограничникам: «На границе неспокойно».
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