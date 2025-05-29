Украинский боец рассказал, как пожалел о набитой свастике: «Стало клеймом на всю жизнь»

Как сообщил пленный, в ряды ВСУ он вступил, чтобы выйти из тюрьмы. Туда он попадал целых четыре раза. Однако если первые два срока заключения удалось отсидеть относительно спокойно, то во время остальных возникли проблемы. Поэтому, мол, решил отправиться на передовую.