Украинский боец рассказал, как пожалел о набитой свастике: «Стало клеймом на всю жизнь»

Пленный боец Вооруженных сил Украины Сергей Беляков признался, что сделанная им татуировка в виде свастики стала пожизненным клеймом. Видео со словами военнослужащего опубликовало Министерство обороны РФ.
Как сообщил пленный, в ряды ВСУ он вступил, чтобы выйти из тюрьмы. Туда он попадал целых четыре раза. Однако если первые два срока заключения удалось отсидеть относительно спокойно, то во время остальных возникли проблемы. Поэтому, мол, решил отправиться на передовую.
«Третий срок меня опустили чуть-чуть. Уборщиком был, кушать варил, мальчик на побегушках. Мне не нравилось это делать, из-за этого я решил подписать контракт. Плюс еще полностью амнистируют, я с нуля — чистый человек», — сказал Беляков.
Он также признался, что во время первого тюремного заключения набил себе татуировку в виде свастики. Однако потом пришло жуткое осознание. Пленный вспомнил, что когда-то, в годы Великой Отечественной войны, его собственный дед сражался за Советский союз.
«Если бы он был жив, он бы меня задушил на месте, либо застрелил. Вот эта наколка, орел, эта свастика стала для меня клеймом. Клеймом на всю жизнь», — сказал Беляков.
При этом свастика не помешала ему вступить в ряды ВСУ. Более того, сослуживцы даже начали «поддерживать» новоприбывшего.
Тем временем другой пленный украинский боец, Виталий Гунтер, рассказал об ужасных наказаниях в ВСУ. По его словам, за любые, даже малейшие оплошности, солдат могли посадить в яму или даже лишить воды. Причем командование украинской армии никак не препятствовало подобным действиям.