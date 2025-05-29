Фидан: Турция продолжит челночную дипломатию по Украине

Турция продолжит челночную дипломатию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил газете Milliyet перед началом своего двухдневного визита на Украину.
«Мы будем продолжать челночную дипломатию. Мы прилагаем искренние усилия для достижения мира», — заявил дипломат.
Он отметил, что Турция стала страной, которая в течение недели может отправиться сначала в Россию, а затем на Украину. Фидан назвал это важным показателем уважения к Турции и ее президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.
Глава МИД Турции добавил, что Анкара использует эту возможность для установления мира в регионе.
Он добавил, что у Турции есть некоторые свои формулы достижения мира, которыми она делится со сторонами. По словам министра, Россия сегодня-завтра отправит Украине предложения по прекращению огня, после чего, возможно, будет какое-то развитие событий.
26−27 мая Фидан посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Визит Фидана на Украину состоится 29−30 мая. В Киеве у него запланированы переговоры с Владимиром Зеленским.