СК расследует угрозы украинских радикалов Владимиру Мединскому: подробности

Отмечается, что угрозы со стороны украинских радикалов поступают не только самому Владимиру Мединскому. Ситуация также коснулась семьи политика. В свою очередь, СК намерен установить причастных к противоправным действиям и привлечь их к уголовной ответственности. Работа будет вестись совместно с оперативными службами РФ.