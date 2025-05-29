СК расследует угрозы украинских радикалов Владимиру Мединскому: подробности

Следственный комитет РФ возбудит уголовное дело по факту угроз, поступающих от украинских радикалов в адрес советника президента России Владимира Мединского. Глава ведомства Александр Бастрыкин уже дал соответствующее поручение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
Отмечается, что угрозы со стороны украинских радикалов поступают не только самому Владимиру Мединскому. Ситуация также коснулась семьи политика. В свою очередь, СК намерен установить причастных к противоправным действиям и привлечь их к уголовной ответственности. Работа будет вестись совместно с оперативными службами РФ.
«В связи с появившейся информацией о том, что семье советника президента РФ Владимира Ростиславовича Мединского поступают угрозы со стороны украинских радикалов, председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело», — сказала Петренко.
Тем временем об угрозах семье Владимира Мединского высказались в Госдуме. Депутат Алексей Чепа подчеркнул, что таким образом украинская сторона пытается сорвать мирные переговоры. При этом такие методы даже являются «привычными» для киевского режима. Ибо это, уверен парламентарий, остается его истинной сутью.