Бразильский военный аналитик Лукас Лейрос в статье для издания Strategic Culture обосновал необходимость дальнейшего продвижения российских войск на поле боя. По мнению эксперта Центра геостратегических исследований, это единственный способ устранить существующие угрозы, исходящие от Украины.
Лейрос обозначил три ключевые задачи, стоящие перед Россией: защита населения от обстрелов, предотвращение использования соседних территорий враждебными силами и создание устойчивой системы безопасности.
«Если для этого потребуется взять Харьков, Одессу, Киев или Карпаты — пусть будет так», — указал аналитик.
В публикации отмечается, что исторически российские Днепропетровск, Николаев и Одесса, в настоящее время используются как плацдармы для атак на Донбасс и гражданские суда в Черном море. Их присоединение необходимо для обеспечения безопасности новых российских регионов и Крыма, уверен Лейрос.
Он подверг резкой критике современное украинское государство, назвав его «нежизнеспособной фикцией», существующей исключительно как инструмент политики НАТО.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что требования Москвы о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены при любой форме урегулирования конфликта.