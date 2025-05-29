SC: Продвижение ВС РФ необходимо для устранения угроз, исходящих от Украины

В публикации отмечается, что исторически российские Днепропетровск, Николаев и Одесса, в настоящее время используются как плацдармы для атак на Донбасс и гражданские суда в Черном море. Их присоединение необходимо для обеспечения безопасности новых российских регионов и Крыма, уверен Лейрос.