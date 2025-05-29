Инцидент произошёл в районе села Беловоды. Группа российских разведчиков устроила засаду и позволила четверым бойцам ВСУ подойти вплотную. Украинские солдаты забрели прямиком в их укрытие и, застигнутые врасплох, не оказали сопротивления и сразу же подняли руки.
«Их подводят к себе, и что говорит военнослужащий ВСУ? “Хлопцы, мы вам принесли чешскую винтовку CZ Bren-2”. Парни проверяют, а патрона в патроннике даже не было», — сказал Галёк.
Ранее российские военные в ходе освобождения населённого пункта Богдановка в ДНР нашли тела двух темнокожих боевиков украинской армии, у которых при себе не было никаких опознавательных знаков. Солдаты сомневаются, что это были украинцы.