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CNN: Госдеп начал проверку всех обладателей виз, связанных с Гарвардом

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Госдепартамент США начал пересмотр виз всех иностранцев, связанных с Гарвардским университетом — не только студентов, но и сотрудников учебного заведения. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех высокопоставленных сотрудников ведомства.

Источник: Reuters

Правительство США ранее попыталось приостановить действие разрешения Гарвардскому университету на прием иностранных студентов. По мнению исполнительной ветви власти США, Гарвард не может обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения из-за активистов, выступающих за права палестинцев и против военных операций Израиля в секторе Газа. В ответ университет подал иск в федеральный суд в Бостоне (штат Массачусетс). Федеральный судья блокировал решение американской администрации запретить вузу прием студентов из-за рубежа. Временный судебный запрет не позволяет правительству лишить университет сертификации, разрешающей принимать иностранцев для обучения в Соединенных Штатах.

Затем администрация США приостановила проведение новых собеседований на выдачу американских студенческих виз иностранцам.