CNN: Госдеп начал проверку всех обладателей виз, связанных с Гарвардом

Правительство США ранее попыталось приостановить действие разрешения Гарвардскому университету на прием иностранных студентов. По мнению исполнительной ветви власти США, Гарвард не может обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения из-за активистов, выступающих за права палестинцев и против военных операций Израиля в секторе Газа. В ответ университет подал иск в федеральный суд в Бостоне (штат Массачусетс). Федеральный судья блокировал решение американской администрации запретить вузу прием студентов из-за рубежа. Временный судебный запрет не позволяет правительству лишить университет сертификации, разрешающей принимать иностранцев для обучения в Соединенных Штатах.