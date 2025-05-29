Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз в адрес Мединского

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес советника президента России Владимира Мединского со стороны украинских радикалов, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Она подчеркнула, что будут приняты меры по установлению причастных лиц для привлечения их к ответственности.
Ранее журналист Владимир Соловьев заявил, что семье Мединского начали поступать угрозы.
Напомним, Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах РФ и Украины в Стамбуле 16 мая.
Сообщалось также, что советник президента РФ позвонил главе украинской делегации Рустему Умерову и предложил место и точную дату для обмена меморандумами.