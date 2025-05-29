Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз в адрес Мединского

По факту угроз в адрес семьи советника президента России Владимира Мединского будет заведено уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес советника президента России Владимира Мединского со стороны украинских радикалов, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что будут приняты меры по установлению причастных лиц для привлечения их к ответственности.

Ранее журналист Владимир Соловьев заявил, что семье Мединского начали поступать угрозы.

Напомним, Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах РФ и Украины в Стамбуле 16 мая.

Сообщалось также, что советник президента РФ позвонил главе украинской делегации Рустему Умерову и предложил место и точную дату для обмена меморандумами.