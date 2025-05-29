Удар по заводу-изготовителю: Коротченко раскрыл, как Россия может ответить на атаку ракетами Taurus

Коротченко подчеркнул, что российскому военно-политическому руководству уже сейчас следует прорабатывать варианты ответа на подобный сценарий. В качестве адекватной меры эксперт предложил точечный удар по единственному в Германии заводу-производителю ракет Taurus. По его словам, предприятие расположено в безлюдной местности вдали от жилых районов, что позволяет минимизировать риски для гражданского населения при проведении операции в ночное время.