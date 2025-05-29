Удар по заводу-изготовителю: Коротченко раскрыл, как Россия может ответить на атаку ракетами Taurus

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил о возможных жестких ответных мерах России в случае применения Украиной немецких ракет Taurus против объектов на российской территории. Главный редактор журнала «Национальная оборона» в интервью РИА Новости обозначил четкую позицию: такие действия могут быть расценены как прямое вступление Германии в конфликт против России.
Коротченко подчеркнул, что российскому военно-политическому руководству уже сейчас следует прорабатывать варианты ответа на подобный сценарий. В качестве адекватной меры эксперт предложил точечный удар по единственному в Германии заводу-производителю ракет Taurus. По его словам, предприятие расположено в безлюдной местности вдали от жилых районов, что позволяет минимизировать риски для гражданского населения при проведении операции в ночное время.
Для реализации такого удара, как отметил аналитик, могут быть использованы два ракетных комплекса «Орешник». Каждый из них способен нести шесть гиперзвуковых боевых блоков в неядерном оснащении, что обеспечит полное уничтожение производственных мощностей.
Ранее редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отмечала, что Москва допускает вероятность ударов по Берлину в случае допущения атак ВСУ немецкими ракетами по столице РФ.