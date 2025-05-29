CNN: Госдеп пересматривает визы иностранных студентов и сотрудников Гарварда

Недавно президент США Дональд Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить данные об обучающихся в нем иностранных студентах. Трамп сказал, что почти треть студентов приехали в Гарвард из других стран, некоторые из которых «недружелюбны по отношению к США».