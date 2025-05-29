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CNN: Госдеп пересматривает визы иностранных студентов и сотрудников Гарварда

Телеканал CNN заявил, что Госдепартамент США приступил к пересмотру виз всех студентов Гарвардского университета и сотрудников учебного заведения.

Телеканал CNN заявил, что Госдепартамент США приступил к пересмотру виз всех студентов Гарвардского университета и сотрудников учебного заведения.

Недавно президент США Дональд Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить данные об обучающихся в нем иностранных студентах. Трамп сказал, что почти треть студентов приехали в Гарвард из других стран, некоторые из которых «недружелюбны по отношению к США».

Позже американские власти временно заблокировали интервью для получения студенческих виз в США.

Читайте материал «США пообещали “агрессивно” отзывать визы у студентов из коммунистической страны».