Пленный ВСУ рассказал о решении пойти воевать из-за конфликтов в тюрьме

По словам мужчины, он отсидел три срока, а ушел на фронт, когда отбывал четвертый. Первый и второй срок он сидел «мужиком», а на третьем его «опустили чуть-чуть». В тюрьме он работал уборщиком, занимался приготовлением пищи, был «мальчик на побегушках».