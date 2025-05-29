Пленный ВСУ рассказал о решении пойти воевать из-за конфликтов в тюрьме

Военнослужащий ВСУ Сергей Беляков, которого взяли в плен российские бойцы, признался, что ушел на фронт, поскольку его «опустили» на зоне и ему не нравилось быть «мальчиком на побегушках». Об этом он сообщил на видео, опубликованном Минобороны России.
По словам мужчины, он отсидел три срока, а ушел на фронт, когда отбывал четвертый. Первый и второй срок он сидел «мужиком», а на третьем его «опустили чуть-чуть». В тюрьме он работал уборщиком, занимался приготовлением пищи, был «мальчик на побегушках».
Беляков также сообщил о том, что во время первого тюремного срока сделал себе татуировку в виде свастики. Позже он задумался о том, что его дед воевал за Советский Союз.
По словам мужчины, его начала мучить совесть. Наколка стала клеймом на всю жизнь, пожаловался украинский пленный.