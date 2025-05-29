На данный момент Россия сталкивается с беспрецедентным уровнем кибернетических атак со стороны киевского режима. Однако их удается успешно отражать. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
Темы действий украинской стороны дипломат затронул во время выступления на круглом столе в рамках XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Там он подчеркнул, что Россия оказалась единственной страной, инфраструктуру которой Киев атакует бесчисленное количество раз.
«Россия — единственная страна, которая столкнулась с беспрецедентным количеством компьютерных атак на национальную информационную инфраструктуру со стороны, в частности, киевского режима», — сказал Вершинин.
При этом он подчеркнул, что кибератаки со стороны Киева удается отражать. Поэтому инфраструктура и другие объекты работают в штатном режиме.
«Тем не менее, мы смогли обеспечить защиту таких объектов, и продолжаем успешно отражать диверсии с применением ИКТ (информационно-коммуникационных технологий — прим.ред.)», — добавил Вершинин.
Тем временем украинские радикалы стали активно угрожать помощнику президента РФ Владимиру Мединскому. Ситуация также коснулась его семьи. И, как отметил депутат Госдумы Алексей Чепа, подобным образом Киев может пытаться сорвать мирные переговоры. В свою очередь, Следственный комитет РФ намерен заняться расследованием инцидента. Глава ведомства Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело.