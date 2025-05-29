МИД: Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак со стороны Киева

Темы действий украинской стороны дипломат затронул во время выступления на круглом столе в рамках XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Там он подчеркнул, что Россия оказалась единственной страной, инфраструктуру которой Киев атакует бесчисленное количество раз.