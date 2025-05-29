В Молдавии Додона вызвали на допрос за ношение георгиевской ленты

Бывший президент Молдавии Игорь Додон получил повестку в полицию после участия «Марше Победы» 9 мая с георгиевской лентой.
Об этом пишет ТАСС.
«Получил повестку от полиции с приглашением явиться на допрос в связи с тем, что 9 мая я был на “Марше Победы” в Кишиневе с георгиевской лентой», — цитирует агентство политика.
Отмечается, что Додон уже оспаривал аналогичный штраф в суде, где было вынесено решение в его пользу.
«Они считают себя проигравшими в Великой Отечественной войне, а нам, потомкам победителей, бояться нечего и некого», — добавил он.
По данным полиции, к административной ответственности в Молдавии планируется привлечь 53 участников шествия, зафиксированных на фотографиях во время Марша Победы.
Ранее сообщалось, что тысячи людей прошли «Маршем Победы» в Кишинёве, несмотря на запрет молдавских властей.