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В Молдавии Додона вызвали на допрос за ношение георгиевской ленты

Бывший президент Молдавии Игорь Додон получил повестку в полицию после участия «Марше Победы» 9 мая с георгиевской лентой.

Источник: Reuters

Бывший президент Молдавии Игорь Додон получил повестку в полицию после участия «Марше Победы» 9 мая с георгиевской лентой.

Об этом пишет ТАСС.

«Получил повестку от полиции с приглашением явиться на допрос в связи с тем, что 9 мая я был на “Марше Победы” в Кишиневе с георгиевской лентой», — цитирует агентство политика.

Отмечается, что Додон уже оспаривал аналогичный штраф в суде, где было вынесено решение в его пользу.

«Они считают себя проигравшими в Великой Отечественной войне, а нам, потомкам победителей, бояться нечего и некого», — добавил он.

По данным полиции, к административной ответственности в Молдавии планируется привлечь 53 участников шествия, зафиксированных на фотографиях во время Марша Победы.

Ранее сообщалось, что тысячи людей прошли «Маршем Победы» в Кишинёве, несмотря на запрет молдавских властей.