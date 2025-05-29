Глава МИД Турции Фидан поделился впечатлениями от встречи с Путиным

«Встреча прошла в очень теплой атмосфере, откровенно говоря. В основном мы говорили о переговорах по Украине. Мы говорили об атомной электростанции “Аккую”, отношениях между Турцией и Россией, а также о текущем процессе Bota? с “Газпромом”. После переговоров в Стамбуле у нас возникли некоторые мнения, я передал их, получил их реакцию, чтобы, когда я поеду в Киев, у меня был продуктивный визит-тур», — пишет РИА Новости со ссылкой на газету Milliyet.