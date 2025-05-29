На Дону утилизируют десятки танков и БТР, продав их на металлолом

Минобороны РФ выставило на торги через портал «ГИС Торги» три лота остатков военной техники, расположенных в Ростовской области. Несмотря на то, что официально речь идет о продаже лома черного и цветного металла, фотографии к торгам демонстрируют остатки танков и боевых машин пехоты, которые можно приобрести по цене металлолома.