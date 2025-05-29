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На Дону утилизируют десятки танков и БТР, продав их на металлолом

Информацию об этом опубликовали на портале «ГИС Торги».

Минобороны РФ выставило на торги через портал «ГИС Торги» три лота остатков военной техники, расположенных в Ростовской области. Несмотря на то, что официально речь идет о продаже лома черного и цветного металла, фотографии к торгам демонстрируют остатки танков и боевых машин пехоты, которые можно приобрести по цене металлолома.

Начальная цена первого лота составляет 4,37 миллиона рублей, второго — 4,39 миллиона, а третьего — 3,2 миллиона рублей. В извещениях о торгах указано, что в состав лотов входят танки Т-80, Т72БЗ, Т62, боевые машины пехоты, БТР различных модификаций, БРДМ, МТ-ЛБ и другая военная техника. Стоит отметить, что документация по лотам не опубликована, что является нетипичным для «ГИС Торги».

Весь этот металлолом, согласно документам, находится в селе Петровка Мясниковского района Ростовской области. Торги запланированы на 30 июня. Покупатель должен будет самостоятельно вывезти приобретенный лом, предварительно предоставив лицензию на право заготовки, переработки и реализации лома черных металлов. Продавцом выступает ФГКУ «Специальное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России.