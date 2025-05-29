Новым духовным лидером новосибирских мусульман стал Абдулхамид Шакирзянов

«Наша семья уже несколько десятилетий служит мусульманской общине, и я знаю, что Абдулхамид достойно продолжит это дело», — цитирует VN.ru бывшего муфтия.
Абдулхамид Шакирзянов добавил, что за последние годы в Новосибирске построено две новые мечети, и это только начало пути.
Церемония передачи полномочий прошла в атмосфере преемственности традиций. Салим Шакирзянов, объяснивший свой уход личными причинами, выразил полную уверенность в способностях младшего брата.
Новый духовный лидер новосибирских мусульман является выпускником Казанского исламского университета и имеет значительный опыт религиозной деятельности.
Представители многонациональной мусульманской общины города, среди которых преобладают татары, выразили поддержку новому руководителю. Как подчеркивают эксперты, преемственность в духовном управлении позволяет сохранить стабильность и продолжать реализацию долгосрочных проектов, начатых предыдущим руководством.