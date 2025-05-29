Новым духовным лидером новосибирских мусульман стал Абдулхамид Шакирзянов

НОВОСИБИРСК, 29 мая, ФедералПресс. На собрании Приходского совета мечети Духовного управления мусульман Новосибирска единогласно избран новый имам-хатыб города. Им стал 32-летний Абдулхамид Шакмидирзянов, сменивший на этом посту своего старшего брата Салима, занимавшего должность с 2018 года.