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Мерц допустил поставки Taurus Украине

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине находятся «в области возможного», однако потребуют длительного обучения украинских военнослужащих, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF.

Источник: Reuters

В понедельник Мерц сказал в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в ФРГ в среду заявил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали.

«Конечно, это в области возможного», — сказал Мерц в ответ на вопрос о поставках Taurus.

При этом он напомнил о том, что обучение украинцев обращению с ракетами может занять достаточно долгое время.

«Мы всегда говорили, я и сам говорил, что Taurus требует многомесячного обучения военнослужащих на Украине, и, если мы его (Taurus — ред.) поставим через полгода или через год, это не поможет Украине сегодня», — заявил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение войны.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.