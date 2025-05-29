Додон призвал новое правительство Молдавии позвонить в Москву

КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил в интервью кишиневскому телеканалу TVC21, что новое правительство после парламентских выборов должно в первую очередь позвонить в Москву для обсуждения энергетических вопросов и нормализации отношений.
Молдавия переживает сложную энергетическую ситуацию. В декабре 2024 года «Газпром» прекратил поставки газа в республику из-за неурегулированного долга «Молдовагаза». Российская компания оценивает долг в 709 миллионов долларов, в то время как власти Молдавии на основании проведенного в 2023 году аудита предлагают выплатить лишь 8,6 миллиона долларов.
«Первое, что должен сделать следующий премьер Молдовы сразу после утверждения нового правительства, без PAS (ПДС — правящая в стране Партия “Действие и солидарность” ред.), по результатам парламентских выборов этой осенью, это позвонить в Москву и договориться о встрече, чтобы конструктивно обсудить все накопившиеся между нашими проблемы. Нужно приложить все усилия, чтобы договориться с Россией о нормальной цене на газ, а я уверен, что это возможно, и тогда экономическая ситуация в нашей стране начнёт улучшаться», — заявил Додон.
По его словам, необходимо обсудить широкий спектр вопросов: энергоресурсы, транспорт, рынок, социальные и гуманитарные вопросы, денежные переводы, прямое авиасообщение, работу дипмиссий.
Экс-президент назвал это «полной перезагрузкой отношений» между двумя странами.
Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз. В 2022—2024 годах закупочная цена газа для республики колебалась от 430 долларов до 1458 долларов за тысячу кубометров. С декабря 2022 года «Молдовагаз» получал газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». В Молдавии действует режим чрезвычайного положения, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.️