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Радий Хабиров рассказал о многодетной семье, выигравшей в конкурсе 5 млн рублей

Год назад в число 32 победителей конкурса «Это у нас семейное» вошла семья Гайнутдиновых-Файзуллиных и выиграла 5 млн рублей. Об этом рассказал в соцсетях Радий Хабиров.

Источник: t.me/radiyhabirov

Конкурс является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». На сертификат в 5 млн рублей семья приобрели дом с участком в Уфимском районе. Флорид Гайнутдинов работает экономистом, а Лилия — юристом. Супруги воспитывают троих детей — Динияра, Дилару и Вильдана, — все они увлекаются музыкой.

— Про себя Гайнутдиновы-Файзуллины говорят, что они — самая обычная семья. Хотя я бы поспорил, — написал он. — По мне, это пример того, какими должны быть все наши счастливые семьи — многодетными, сплоченными, дружными.

В этом года конкурс продолжится — запуск второго сезона одобрил президент Владимир Путин. На этот раз победителями смогут стать уже 60 семей, которые получат шанс улучшить свои жилищные условия.