Радий Хабиров рассказал о многодетной семье, выигравшей в конкурсе 5 млн рублей

Конкурс является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». На сертификат в 5 млн рублей семья приобрели дом с участком в Уфимском районе. Флорид Гайнутдинов работает экономистом, а Лилия — юристом. Супруги воспитывают троих детей — Динияра, Дилару и Вильдана, — все они увлекаются музыкой.
— Про себя Гайнутдиновы-Файзуллины говорят, что они — самая обычная семья. Хотя я бы поспорил, — написал он. — По мне, это пример того, какими должны быть все наши счастливые семьи — многодетными, сплоченными, дружными.
В этом года конкурс продолжится — запуск второго сезона одобрил президент Владимир Путин. На этот раз победителями смогут стать уже 60 семей, которые получат шанс улучшить свои жилищные условия.