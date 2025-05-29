Шадаев допустил ограничение работы зарубежных облачных сервисов в России

Минцифры не исключает возможность поэтапного ограничения использования зарубежных облачных сервисов, у которых есть российские аналоги. Об этом глава министерства Максут Шадаев заявил на TAdviser Summit.
«Де-факто это сервисы, которые мы берем из-под полы у зарубежных компаний, которые, в общем-то, прекратили свою работу. Да, безусловно, конфликт привычки пользователя. Но если компании не ведут свою деятельность [в России], если демонстративно ушли, странно, что мы продолжаем за эти сервисы платить», — сказал министр на саммите, трансляция которого велась на странице Минцифры во «ВКонтакте».
Шадаев отметил, что российские компании испытывают трудности при работе с зарубежными сервисами, в том числе при их оплате. В целом на фоне сложной ситуации в макроэкономике и высокой ставки Банка России многие крупные заказчики сокращают IT-бюджеты, и ситуация в IT-отрасли «непростая», добавил он.
«И в этой ситуации наш подход такой, что в крупных корпорациях можно подумать о поэтапном ограничении использования зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги», — сказал Шадаев, отметив, что такое решение даст российским компаниям «возможность получить дополнительные заработки».
С призывом «душить» западные сервисы, которые заявили о своем уходе, но на самом деле остались на российском рынке, 26 мая выступил президент России Владимир Путин. Так он отреагировал на просьбу представителей деловых кругов «чуть-чуть ограничить» работу сервисов, которые «не до конца ушли». Речь шла в том числе об американских Zoom и Microsoft.
«Президент сказал, будем душить. В целом, я бы рассматривал это в более широком контексте. Понятно, что отрасль у нас очень быстрыми темпами развивается», — прокомментировал Шадаев слова президента.
С января 2022 года в России действует так называемый «закон о приземлении», который обязывает зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей открывать филиал в стране. Тем, кто откажется выполнить требования, грозят запрет рекламы, приема платежей от российских физических и юридических лиц и другие ограничения, вплоть до блокировки ресурса в России.
Среди тех, кто выполнил требования российских властей, — Apple, AliExpress, Likeme и Viber. Частично «приземлились» Google, TikTok, Zoom и др. В апреле прошлого года Роскомнадзор впервые начал блокировать доступ к ресурсам иностранных компаний, которые «не приземлились» в России.