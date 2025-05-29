Шадаев допустил ограничение работы зарубежных облачных сервисов в России

«Де-факто это сервисы, которые мы берем из-под полы у зарубежных компаний, которые, в общем-то, прекратили свою работу. Да, безусловно, конфликт привычки пользователя. Но если компании не ведут свою деятельность [в России], если демонстративно ушли, странно, что мы продолжаем за эти сервисы платить», — сказал министр на саммите, трансляция которого велась на странице Минцифры во «ВКонтакте».