Шойгу назвал Стамбул основной площадкой для переговоров России и Украины

«Стамбульская площадка становится основной площадкой по проведению переговоров по всем направлениям — касаемо и Черного моря, и черноморской сделки, зерновой сделки, ну и теперь российско-украинской переговоров», — сказал Шойгу на встрече с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турецкой Республики Окаем Мемишем.
Секретарь российского Совбеза поблагодарил руководство Турецкой Республики за предоставление стамбульской площадки для проведения российско-украинских переговоров. «Знаем, что Анкарой были приложены немалые усилия, в том числе в плане обеспечения безопасности в целях создания оптимальных условий для работы делегаций», — сказал Шойгу.