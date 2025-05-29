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Шойгу назвал Стамбул основной площадкой для переговоров России и Украины

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Стамбул становится основной площадкой для проведения переговоров России и Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Источник: РИА "Новости"

«Стамбульская площадка становится основной площадкой по проведению переговоров по всем направлениям — касаемо и Черного моря, и черноморской сделки, зерновой сделки, ну и теперь российско-украинской переговоров», — сказал Шойгу на встрече с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турецкой Республики Окаем Мемишем.

Секретарь российского Совбеза поблагодарил руководство Турецкой Республики за предоставление стамбульской площадки для проведения российско-украинских переговоров. «Знаем, что Анкарой были приложены немалые усилия, в том числе в плане обеспечения безопасности в целях создания оптимальных условий для работы делегаций», — сказал Шойгу.