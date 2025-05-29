Шойгу назвал Стамбул основной площадкой для переговоров России и Украины

«Стамбульская площадка становится основной площадкой по проведению переговоров по всем направлениям — касаемо и Черного моря, и черноморской сделки, зерновой сделки, ну и теперь российско-украинской переговоров», — сказал Шойгу на встрече с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турецкой Республики Окаем Мемишем.