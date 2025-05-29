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Дед президентки Молдовы был доносчиком и коллаборантом: У адвокатов односельчанки Санду, с которой она судится, есть неопровержимые доказательства — они хранятся в иностранном банке

Адвокаты утверждают что документы хранятся в зарубежной банковской ячейке [видео]

Источник: Комсомольская правда

У адвокатов пенсионерки-Михалаки есть неопровержимые доказательства того, что дедушка Майи Санду был колаборантом и доносчиком. А значит односельчанка президентки писала чистую правду.

Защитник пенсионерки, являющийся также членом партии Moldova Mare, обещает предоставить суду эти доказательства ближе к делу.

А пока документы хранятся в зарубежной банковской ячейке.

Что с лицом, МайГригорьна?

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