Шойгу: на переговорах в Турции обсуждается зерновая сделка

В 2022 году Россия и Украина заключили зерновую сделку, включавшую договоренности о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморского, Южного и снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В апреле вопрос ее возобновления обсуждали в рамках российско-американских переговоров в Эр-Рияде.