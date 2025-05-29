Патрушев прибыл на базу Балтийского флота

«Патрушев обсудил ход учений Балтийского флота по защите национальных интересов России и прибыл на его базу в Калининградской области. Также председатель Морской коллегии РФ ознакомился с корабельным составом флота и оценил выполнение планов подготовки моряков-балтийцев», — говорится в сообщении «Звезды».