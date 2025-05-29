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Три района меняют контуры Хабаровского края с 2026 года

Преобразования затронут границы, структуру и выборы в трёх районах.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае приняты законы, которые меняют статус трёх муниципальных районов — Вяземского, Ванинского и Советско-Гаванского, сообщает телеграм-канал «Законодательная Дума Хабаровского края».

С 1 января 2026 года они перестанут быть районами и станут муниципальными округами.

Решение было не спонтанным: в каждом населённом пункте прошли публичные слушания, где жители в основном поддержали перемены. Закон чётко определяет все важные моменты — от границ и названий новых округов до структуры органов власти и порядка выборов депутатов и первых глав округов.

Перемены вступят в силу с начала следующего года, а переходный период продлится до 1 января 2027-го. За это время должны быть сформированы новые органы местного самоуправления.

Председатели собраний депутатов районов подчеркнули: ни о каком ухудшении жизни речи не идёт. Категория населённых пунктов останется прежней, а все существующие льготы и меры поддержки для жителей сохранятся полностью.

Так что изменения — не про отказ от привычного, а про новую форму управления, которая должна работать эффективнее и ближе к людям.