Госсобрание Башкирии одобрило законопроект о поддержке военных журналистов.

Депутаты Госсобрания Башкирии единогласно в первом чтении приняли проект закона «О государственной поддержке отдельных категорий работников средств массовой информации Республики Башкортостан».
Как ранее сообщал «Башинформ», законопроектом предусматривается государственная поддержка военных журналистов республики, определяется статус данной категории работников СМИ, ветеранов военной журналистики, будут установлены социальные гарантии для них и их семей. Планируется введение выплат родственникам погибших военкоров и журналистам, пострадавшим при выполнении служебных обязанностей. Конкретный перечень мер поддержки установит республиканское правительство.