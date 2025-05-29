Госсобрание Башкирии одобрило законопроект о поддержке военных журналистов.

Как ранее сообщал «Башинформ», законопроектом предусматривается государственная поддержка военных журналистов республики, определяется статус данной категории работников СМИ, ветеранов военной журналистики, будут установлены социальные гарантии для них и их семей. Планируется введение выплат родственникам погибших военкоров и журналистам, пострадавшим при выполнении служебных обязанностей. Конкретный перечень мер поддержки установит республиканское правительство.